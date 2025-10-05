Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Mesajı
Tekin, öğretmenleri NSosyal hesabından kutladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere yönelik tebrik mesajı yayımladı.
Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bilgiyi hikmetle yoğurup kalplere iyiyi, doğruyu ve güzel olanı öğreten, maarif davamızın sahadaki gücü öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. İyi ki varsın öğretmenim."