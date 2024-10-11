Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ateş Serbest-2024 Faaliyeti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru

Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı'da düzenlenen Ateş Serbest-2024 tatbikatının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bir videolu paylaşımda, bu önemli etkinlik hakkında bilgiler verildi.

Ateş Gücümüzün Gösterimi

Paylaşımda, "İşte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücü. Polatlı'da icra edilen Ateş Serbest-2024 faaliyeti başarıyla tamamlandı. Kahraman Mehmetçik, sergilediği üstün performans ile bizleri bir kez daha gururlandırdı." ifadeleri yer aldı.

Teknolojinin Gücü

Bu özel etkinlikte, F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ve çeşitli silah sistemlerinin hedefleri tam isabetle vurduğu anların görüntüleri paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu tatbikat ile hem ulusal savunma yeteneklerini sergiledi hem de teknik kabiliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.