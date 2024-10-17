Milli Savunma Bakanlığı'ndan Terörle Mücadelede Son Gelişmeler

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ocak'tan günümüze kadar gerçekleştirilen operasyonlarla 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği basın toplantısında bakanlığın terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı.

Son Bir Haftada 45 Terörist Etkisiz Hale Getirildi.

Aktürk, "Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45, 1 Ocak'tan itibaren ise bu rakam 2 bin 194'e ulaştı," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu belirtti.

Pençe-Kilit Operasyonu Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonunun devam ettiğini aktaran Aktürk, "Tespit edilen teröristlerin kullandığı sığınaklarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi," dedi. Bugüne kadar imha edilen mayın sayısı ise 3 bin 94 olarak belirtildi.

Sınır Güvenliği Önlemleri

Aktürk, "1 Ocak'tan bu yana 11 bin 873 kişi yakalandı; 82 bin 307 kişinin ise sınırdan yasa dışı geçişine engel olundu," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bölgesel Barış ve Güvenlik Üzerine Vurgular

Aktürk, İsrail'in bölgedeki saldırılarına dikkat çekerek, "Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü'ne açılan ateş, uluslararası hukukun ihlalidir," sözlerini kaydetti. Ayrıca, Türkiye'nin bölgesel barışa katkı sağlama çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin devam ettiğini ve bu yılki tatbikatların uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yerli ve Milli Savunma Sanayi

MSB, yerli ve milli savunma sanayi projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini belirtirken, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek SAHA EXPO Savunma Fuarı'nın da önemli bir etkinlik olacağını ifade etti.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin savunma ve güvenliği için gereken tüm tedbirleri almayı sürdüreceğinin altını çizdi.