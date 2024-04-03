Bist 100
8.960,24 0%
DOLAR
31,96 -0,29%
EURO
34,45 -0,3%
ALTIN
2.322,25 -0,7%

Milyonlarca ev sahibine 31 Mayıs uyarısı! Tarihi kaçıran ah vah edecek

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren taksit ödemeleri duyuru geldi. Emlak vergisi ödemeleri ne zaman sona ediyor? İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 03.04.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 11:57
Milyonlarca ev sahibine 31 Mayıs uyarısı! Tarihi kaçıran ah vah edecek

Mülk sahipleri 2024 emlak vergisi ne kadar olduğuna dair araştırmalara başlarken milyonlarca tapu sahibinin gündeminde yer aldı. Milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiren emlak vergisi, bir vatandaştan sahio olduğu mülk değerinde orantısal olarak vergi türleri oluşturuldu. E devlet üzerinden giriş yapılarak emlak vergisi sorgulama işlemi tamamlanabilir. Çıkan bu arama butonuna vergi türünden girilerek akabince ekranda ödeme mükellefleri bulunuyor.

emlak vergisi ödemesi
2024 EMLAK VERGİSİ NE KADAR?
Emlak vergilerin tutarlarında değişiklik söz konusu olurken satış değerinin binde biri, arazi için de binde biri, arsalar için de satış tutarlarının ise binde üçü hesaplaması yapılır.
Mart ve Kasım aylarında ödemeler yapılırken ilk taksit 1 Mart - 31 Mayıs 2024 ve 2. taksit ise 1 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

O büyük zam müjdesi akşam 19.25'te geldi! Temmuz ayında yüzde 30 zam- 8 ay kar ödemesi

O büyük zam müjdesi akşam 19.25'te geldi! Temmuz ayında yüzde 30 zam- 8 ay kar ödemesi

Tiryakiler çileden çıkacak! O tarihten sonra sigara 10 TL'lik okkalı zam!

Tiryakiler çileden çıkacak! O tarihten sonra sigara 10 TL'lik okkalı zam!

Hızlı olana faizsiz kredi musluğu açıldı! O banka şartsız kuralsız 20.000 TL verecek

Hızlı olana faizsiz kredi musluğu açıldı! O banka şartsız kuralsız 20.000 TL verecek

2 bankadan borçları yerle yeksan edecek birleşim! IBAN'a anında 250.000 TL yatacak

2 bankadan borçları yerle yeksan edecek birleşim! IBAN'a anında 250.000 TL yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
4
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
5
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
6
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
7
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Tiryakiler çileden çıkacak! O tarihten sonra sigara 10 TL'lik okkalı zam!

O büyük zam müjdesi akşam 19.25'te geldi! Temmuz ayında yüzde 30 zam- 8 ay kar ödemesi

Milyonlarca ev sahibine 31 Mayıs uyarısı! Tarihi kaçıran ah vah edecek

Lise mezunu personel alımı başladı! 20-35 yaş arası başvuru ekranı açıldı

Emekliye gece yarısı indirim geldi! Artık yüzde 10 daha ucuz!

THY 1994 sonrası doğanları işe alıyor! Ayda en az 45 bin TL maaş verilecek

Nisan emekli maaşına ek 15 bin lira ödeme çıktı! Tüm emeklileri kapsıyor

Hızlı olana faizsiz kredi musluğu açıldı! O banka şartsız kuralsız 20.000 TL verecek

2 bankadan borçları yerle yeksan edecek birleşim! IBAN'a anında 250.000 TL yatacak

Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor

Diplomaya gerek yok! En az 25 bin TL maaşla personel alımı başladı