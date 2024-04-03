Milyonlarca ev sahibine 31 Mayıs uyarısı! Tarihi kaçıran ah vah edecek

Mülk sahipleri 2024 emlak vergisi ne kadar olduğuna dair araştırmalara başlarken milyonlarca tapu sahibinin gündeminde yer aldı. Milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiren emlak vergisi, bir vatandaştan sahio olduğu mülk değerinde orantısal olarak vergi türleri oluşturuldu. E devlet üzerinden giriş yapılarak emlak vergisi sorgulama işlemi tamamlanabilir. Çıkan bu arama butonuna vergi türünden girilerek akabince ekranda ödeme mükellefleri bulunuyor.





2024 EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Emlak vergilerin tutarlarında değişiklik söz konusu olurken satış değerinin binde biri, arazi için de binde biri, arsalar için de satış tutarlarının ise binde üçü hesaplaması yapılır.

Mart ve Kasım aylarında ödemeler yapılırken ilk taksit 1 Mart - 31 Mayıs 2024 ve 2. taksit ise 1 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

