Minguzzi Davası: B.B. ve U.B.'ye 24'er Yıl Hapis

Duruşma ve karar

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada kararını açıkladı. Heyet, suça sürüklenen B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırdı ve her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşmaya tutuklu olarak katılan U.B., B.B., M.A.D. ile A.Ö. SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Maktulün annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, babası Andrea Minguzzi ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Salon önünde ve koridorlarda geniş güvenlik önlemleri alındı; bazı vatandaşlar "Mattia Ahmet için adalet" yazılı dövizlerle slogan attı.

Savcılık mütalaası ve sanık beyanları

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek U.B. ve B.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırılmasını talep etmiş; M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırma istemişti.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklardan B.B. "Yaptığım her şey için çok pişmanım, çok üzgünüm." derken, U.B. de aynı şekilde pişmanlığını dile getirdi. A.Ö. ise hakimden izin isteyerek "Hakim amca, ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Onlarla yatmak istiyorum. Ben suçlu değilim. Benim suçum yok. Ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım." ifadelerini kullandı. M.A.D. ise suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

M.A.D. ve A.Ö. hakkında karar

Heyet, M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan beraat kararı verip tahliyelerine karar verdi.

Başsavcılığın itirazı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma savcısının mütalaasında yer alan talepleri anımsatarak, mahkemenin bugün verdiği kararda B.B. ve U.B.'nin 24'er yıl hapse mahkûm edildiğini; M.A.D. ve A.Ö.'nün beraat ve tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada, savcılığın mütalaasına aykırı çıkan hususlar hakkında kanun yollarına başvurulacağı belirtildi.

İddianamedeki olay anlatımı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa tarihi salı pazarına gittiği, burada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B.'nin Minguzzi'yi ittiği aktarılmıştı. İddianamede, B.B.'nin daha sonra elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden birden fazla kez yaraladığı; U.B.'nin ise yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı belirtilmişti.

Olay sonrası kaçan şüpheliler yakalanıp tutuklanırken, tedavi altına alınan Minguzzi 17 gün sonra, 9 Şubat tarihinde hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması ve göğsünde delici alet yarası bulunan Minguzzi'nin ölüm nedeni "kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması" olarak kaydedildi.

İddianamede, U.B.'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B.'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı vurgulanarak, her iki sanığın "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Soruşturma kapsamında, olay günü birlikte hareket ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada suça sürüklenen B.B. ve U.B. 24'er yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Maktulün annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, karar sonrasında üzüntü yaşadı.