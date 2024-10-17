Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ateşkes çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Önemli Açıklama

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu'daki gerilimin durdurulması ve Gazze Şeridi ile Lübnan'da ateşkes sağlanması için aktif çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kahire'deki Görüşmeler

Sisi, Kahire'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki önemli meseleler de ele alındı.

Gerilimin Durdurulması Çağrısı

Cumhurbaşkanı Sisi, gerçekleştirilen görüşmede, "Çatışma çemberinin genişlemesi, bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğini tehdit eden bir durum yaratıyor. Bu nedenle, gerekli önlemlerin alınması zorunlu" ifadelerini kullandı.

İnsani Yardım ve Uluslararası Çabalar

Sisi, Gazze Şeridi ve Lübnan'da ateşkesin sağlanması için, "Batı Şeria'daki ihlallerin ve saldırıların durdurulmasının yanı sıra, sivillerin yaşadığı trajedinin sonlandırılması için uluslararası yardım çalışmalarının artırılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

İnsan Kaybı Rakamları

Son günlerde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplam 42 bin 438 Filistinli hayatını kaybetti; 99 bin 246 kişi ise yaralandı. Ayrıca, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 367 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 88 kişi yaralandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (ortada), Kahire'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi (sol 2) kabul etti.