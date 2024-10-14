Mısır'da Otobüs Kazası: 7 Ölü, 25 Yaralı

Mısır'da Feci Yolcu Otobüsü Kazası

Mısır'ın doğusundaki Süveyş vilayetinde meydana gelen bir yolcu otobüsü kazasında 7 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralandı. Kazanın, Süveyş'in Ayn es-Suhna bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.

Kaza Detayları ve Yaralıların Durumu

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar, Süveyş Tıp Merkezine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Resmi Yardımcıdan Durum Değerlendirmesi

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, kazanın ardından yardımcısı Muhammed et-Tayyib'i, olayla ilgili gelişmeleri takip etmesi için görevlendirdi. Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü vurgulandı.