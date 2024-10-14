DOLAR
34,24 0,11%
EURO
37,38 0,06%
ALTIN
2.916,95 0,06%
BITCOIN
2.258.696,29 -0,02%

Mısır'da Otobüs Kazası: 7 Ölü, 25 Yaralı

Mısır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 22:58
Mısır'da Otobüs Kazası: 7 Ölü, 25 Yaralı

Mısır'da Feci Yolcu Otobüsü Kazası

Mısır'ın doğusundaki Süveyş vilayetinde meydana gelen bir yolcu otobüsü kazasında 7 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralandı. Kazanın, Süveyş'in Ayn es-Suhna bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.

Kaza Detayları ve Yaralıların Durumu

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralılar, Süveyş Tıp Merkezine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Resmi Yardımcıdan Durum Değerlendirmesi

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, kazanın ardından yardımcısı Muhammed et-Tayyib'i, olayla ilgili gelişmeleri takip etmesi için görevlendirdi. Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı'da Trafik Kazası: 10 Yaralı
2
Katar'dan İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki
3
İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak!
4
İtalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
5
Günün Önemli Gelişmeleri - 15 Ekim 2024
6
Eyüpsultan'da Motosiklet Sürücülerine ve Yayalara Yüksek Cezalar Uygulandı
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Daron Acemoğlu'na Nobel Tebriği

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor