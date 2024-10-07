DOLAR
34,24 -0,03%
EURO
37,64 -0,09%
ALTIN
2.912,02 0,27%
BITCOIN
2.180.225,34 -1,72%

Mısır'dan Bölgesel Savaş Uyarısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgede artan gerginlikler nedeniyle savaştan kaçınılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 19:59
Mısır'dan Bölgesel Savaş Uyarısı

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Kritik Uyarı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, artan İsrail-İran gerilimleri nedeniyle bölgede yaşanabilecek bir savaştan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Telefon Görüşmesi ile Gelişmeler Ele Alındı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, özellikle Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Gerilimin Yüksekliğine Dikkat Çekildi

Abdulati, Lübnan ve Filistin topraklarındaki gerilimlerin derhal durdurulmasının önemine işaret ederek, bu durumun ulusal ve uluslararası barışı tehdit edebileceğini ifade etti. Mısır, Lübnan'ın egemenliğinin ihlalini kesin olarak reddettiğini belirten Abdulati, acil bir ateşkes talep etti.

İsrail ve İran Arasındaki Sıcak Gelişmeler

Öte yandan, İran'ın 1 Ekim'de gerçekleştirdiği İsrail'e füze saldırısı sonrasında, Tel Aviv yönetiminden gelen "çok güçlü" misilleme tehditleri de gündemde. İsrail medyası, İran'ın saldırısına karşılık olarak, İran'daki kritik hedeflerin belirli olduğunu öne sürdü. Bu hedefler arasında Tahran'daki liderin konutu ve nükleer tesisler bulunuyor.

İranlı askeri yetkililer ise, herhangi bir saldırıya karşılık olarak İsrail'in enerji altyapısını hedef alacaklarını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü
2
CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar
3
Eskişehir'de Sokak Ortasında Pompalı Tüfekli Saldırı
4
Hazar Turan Alim için Veda Töreni Düzenlendi
5
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması
6
Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
7
Marmara'da Tarım Müdürü Cinayeti: Zanlı Yakalandı

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak