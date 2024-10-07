Mısır'dan Bölgesel Savaş Uyarısı

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Kritik Uyarı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, artan İsrail-İran gerilimleri nedeniyle bölgede yaşanabilecek bir savaştan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Telefon Görüşmesi ile Gelişmeler Ele Alındı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, özellikle Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Gerilimin Yüksekliğine Dikkat Çekildi

Abdulati, Lübnan ve Filistin topraklarındaki gerilimlerin derhal durdurulmasının önemine işaret ederek, bu durumun ulusal ve uluslararası barışı tehdit edebileceğini ifade etti. Mısır, Lübnan'ın egemenliğinin ihlalini kesin olarak reddettiğini belirten Abdulati, acil bir ateşkes talep etti.

İsrail ve İran Arasındaki Sıcak Gelişmeler

Öte yandan, İran'ın 1 Ekim'de gerçekleştirdiği İsrail'e füze saldırısı sonrasında, Tel Aviv yönetiminden gelen "çok güçlü" misilleme tehditleri de gündemde. İsrail medyası, İran'ın saldırısına karşılık olarak, İran'daki kritik hedeflerin belirli olduğunu öne sürdü. Bu hedefler arasında Tahran'daki liderin konutu ve nükleer tesisler bulunuyor.

İranlı askeri yetkililer ise, herhangi bir saldırıya karşılık olarak İsrail'in enerji altyapısını hedef alacaklarını açıkladı.