DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,58 -0,58%
ALTIN
2.949,5 -1,13%
BITCOIN
3.568.812,82 -0,42%

MİT, PKK/PAJK Sözde Sorumlusunu Suriye'de Ele Geçirdi

MİT, PKK/PAJK'ın sözde sorumlusunu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:20
MİT, PKK/PAJK Sözde Sorumlusunu Suriye'de Ele Geçirdi

MİT'ten Önemli Başarı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK'ın sözde sorumlusunu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Nesrin Amed Kod Adlı Terörist

Operasyon sırasında ele geçirilen terörist, "Nesrin Amed" kod adıyla bilinen Yayla Kızılkaya olarak tanınmaktadır. Güvenlik kaynaklarına göre, Kızılkaya 14 yaşında terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılmıştır.

Uzun Süreli Takip ve Hedef Listesi

MİT, uzun bir süre boyunca takip ettiği Kızılkaya'yı, Türkiye, Irak ve Suriye’de düzenlediği silahlı terör eylemleri sebebiyle hedef listesine almıştı. Gerçekleştirilen nokta operasyonuyla, terörist Kızılkaya etkisiz hale getirilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Diplomat Mike Casey: 'ABD'nin Filistin Politikası Yok'
2
Arnavutköy'de Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin 223 Lira Ceza
3
İzmir'de Bebek Ölümüne Neden Olan İlaç, Tarım Depoları İçin Üretildi
4
Çocukları Disipline Etmek: Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'tan Önemli Tavsiyeler
5
Sarıkamış'ta Dondurucu Soğuklar Dereleri ve Göletleri Buzla Kapladı
6
Sakarya'da Öğrenciler Roman Kahramanlarını Canlandırdı
7
Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Japonya Başbakanı İşiba ile Görüştü

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!