MİT, PKK/PAJK Sözde Sorumlusunu Suriye'de Ele Geçirdi

MİT'ten Önemli Başarı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK'ın sözde sorumlusunu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Nesrin Amed Kod Adlı Terörist

Operasyon sırasında ele geçirilen terörist, "Nesrin Amed" kod adıyla bilinen Yayla Kızılkaya olarak tanınmaktadır. Güvenlik kaynaklarına göre, Kızılkaya 14 yaşında terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılmıştır.

Uzun Süreli Takip ve Hedef Listesi

MİT, uzun bir süre boyunca takip ettiği Kızılkaya'yı, Türkiye, Irak ve Suriye’de düzenlediği silahlı terör eylemleri sebebiyle hedef listesine almıştı. Gerçekleştirilen nokta operasyonuyla, terörist Kızılkaya etkisiz hale getirilmiştir.