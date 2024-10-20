MİT'ten PKK/KCK'ya Operasyon

MİT, PKK/KCK Operasyonuyla Teröristleri Etkisiz Hale Getirdi

Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK için haraç toplayan iki önemli ismi etkisiz hale getirdi. Operasyon, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye bölgesinde gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

İstihbarat birimleri, örgütün bileşenleri hakkında elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçerek, Caize Selber ve Emine Ulaş'ın yerini tespit etti. Bu iki kişi, bölge halkından zorla haraç toplayarak örgüte finansman sağlamaktaydı. Güvenlik Komiteleri İle İşbirliği

MİT'in düzenlediği operasyon, yerel güvenlik güçleriyle işbirliği içerisinde gerçekleştirildi ve bölgedeki terörist faaliyetlerine büyük bir darbe vuruldu.

Bu tür operasyonlar, terörle mücadeledeki kararlılığı ve disiplinliği gözler önüne seriyor.