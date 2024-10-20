DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.325.301,7 -0,26%

MİT'ten PKK/KCK'ya Operasyon

MİT, PKK/KCK'nın haraç toplayan sözde yöneticilerini etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 09:52
MİT'ten PKK/KCK'ya Operasyon

MİT, PKK/KCK Operasyonuyla Teröristleri Etkisiz Hale Getirdi

Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK için haraç toplayan iki önemli ismi etkisiz hale getirdi. Operasyon, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye bölgesinde gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

İstihbarat birimleri, örgütün bileşenleri hakkında elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçerek, Caize Selber ve Emine Ulaş'ın yerini tespit etti. Bu iki kişi, bölge halkından zorla haraç toplayarak örgüte finansman sağlamaktaydı. Güvenlik Komiteleri İle İşbirliği

MİT'in düzenlediği operasyon, yerel güvenlik güçleriyle işbirliği içerisinde gerçekleştirildi ve bölgedeki terörist faaliyetlerine büyük bir darbe vuruldu.

Bu tür operasyonlar, terörle mücadeledeki kararlılığı ve disiplinliği gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emniyet ve Jandarma Araç Denetimlerini Sıkılaştırdı
2
11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Demokrasi Üzerine Tartışmalar
3
Haftanın Tarihine Dair Önemli Olaylar
4
Endonezya'da Yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto Göreve Başladı
5
MİT'ten PKK/KCK'ya Operasyon
6
Avrupa'dan Akademisyenler ve Öğrenciler Bursa'da Sürdürülebilir Hayvancılığı Araştırdı
7
Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde Hastaların Sevk Süreci Devam Ediyor

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’