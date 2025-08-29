DOLAR
Modi'den Japonya'ya: İmalat ve Teknoloji İşbirliğini Güçlendirme Çağrısı

Modi, Japonya ile imalat, teknoloji, inovasyon ve yeşil enerji alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu; Tokyo'daki ziyaret başladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:51
Zirvede "stratejik ve akıllı" ortaklık vurgusu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Japonya ile ülkesi arasındaki işbirliğini "stratejik ve akıllı" olarak tanımlayarak, imalat, teknoloji, inovasyon, yeşil enerji ve beceri geliştirme alanlarında ilişkilerin daha fazla güçlendirilmesini istedi.

Asian News International (ANI)'in haberine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun daveti üzerine 15. Hindistan-Japonya Yıllık Zirvesi'ne katılmak için Tokyo'ya giden Modi'nin iki günlük resmi ziyareti başladı.

Modi, Tokyo'da düzenlenen Hindistan-Japonya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine dikkat çekti. Japonya'nın teknolojisi ile Hindistan'ın insan kaynağı ve yetenek potansiyelinin birleşerek bu yüzyılın teknoloji devrimine öncülük edebileceğini belirtti.

Hindistan-Japonya ortaklığının ekonomik yaklaşımla şekillendiğini ve ortak refahı hedeflediğini ifade eden Modi, "Hindistan, Japon iş dünyası için küresel güneye açılan kapıdır. Birlikte, istikrar, büyüme ve refah için Asya yüzyılını şekillendireceğiz." dedi.

Modi, Hindistan'ın siyasi ve ekonomik istikrarı, şeffaf politikaları ve öngörülebilirliği sayesinde dünyada hızla öne çıktığını vurgulayarak, "Hindistan bugün dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi konumunda. Çok yakında ise dünyanın üçüncü büyük ekonomisi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Hindistan'ın küresel büyümeye yüzde 18 katkı sağladığını ve ülke piyasalarının yüksek getiriler sunduğunu da kaydetti.

