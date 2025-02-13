Moldova, Kişinev'deki 'Rus Evi'ni Kapatma Kararını Açıkladı

Moldova'dan Radikal Karar: 'Rus Evi' Kapatılıyor

Moldova Dışişleri Bakanlığı, başkent Kişinev'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen Rusya Kültür Merkezi'nin faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

İHA İhlalleri Gerekçe Gösterildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki Rus insansız hava aracının (İHA) Moldova'nın hava sahasını ihlal ederek düştüğü belirtildi. Bu durumun ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan bakanlık, Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Ozerov'u bakanlığa çağırarak bu durumu protesto etti.

Açıklamada, "Büyükelçiye, İHA parçaları gösterildi. Bu tür vakalar, Moldova'nın ulusal güvenliği ve vatandaşları için ciddi tehdit yaratıyor. Bu tür eylemler, ulusal egemenliği bozuyor ve düşmanca yaklaşım olarak değerlendiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Provokasyonlara Yanıt: Anlaşma Feshi

Bakanlık, Rus yönetimine, derhal saldırıları durdurma ve Moldova'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu. Ayrıca, Moldova ile Rusya arasında 1998 yılında yapılan kültür merkezlerinin kuruluşu ve işleyişine ilişkin anlaşmanın tek taraflı olarak feshedileceği açıklandı. Bu süreç tamamlandığında, Rus Kültür Merkezi'nin faaliyetleri sonlandırılacak.

Rusya'dan Tepki: Gerginlik Artıyor

Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliği, Moldova'nın bu kararına tepki göstererek, kültür merkezlerinin kuruluşu ve işleyişine dair anlaşmanın feshedilmesine ilişkin resmi bir nota almadıklarını açıkladı. Açıklamada, "Kişinev, ilişkilerdeki gerginlik seviyesini yükseltmeye devam ediyor ve ülkemizle geleneksel bağları bozuyor." ifadeleri kullanıldı.