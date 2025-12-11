DOLAR
Mor Haritam Bursa'ya TİSK'ten Birincilik Ödülü

Bursa'nın 'Mor Haritam Bursa' uygulaması TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda 'Kadınlar için Fayda Sağlayanlar' kategorisinde birincilik kazandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:23
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dijital uygulaması ulusal ödülle taçlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı yenilikçi dijital uygulaması Mor Haritam Bursa, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda “Kadınlar için Fayda Sağlayanlar” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Kasım 2024’te hayata geçirilen uygulama, kadınların, çocukların ve gençlerin belediye hizmetlerine güvenli ve eşit erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Tören, Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirildi; etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan de katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız aldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, ödülün Bursa’nın ulusal ölçekte tanınmasını sağlayan çalışmalar arasında yer aldığını belirterek, kentin her alanda öncü olması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

Bu ödül, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve dijital yenilikler alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

