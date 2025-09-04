DOLAR
Moskova'da Filistin Halkına Destek Etkinliği

Moskova'da düzenlenen etkinlikte büyükelçiler, dinî liderler ve vatandaşlar Gazze'deki saldırıları protesto ederek Filistin halkına destek gösterdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:08
Moskova'da Filistin Halkına Destek Etkinliği

Moskova'da Filistin halkına destek için bir araya gelindi

Moskova'da, Filistin'in Moskova Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in saldırılarına karşı dayanışma mesajları verildi. Etkinlikte başta İslam ve Arap ülkelerinin büyükelçileri olmak üzere çeşitli ülkelerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yer aldı.

Katılımcılar ve anma

Programa Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi yetkilileri, Moskova Patrikhanesi temsilcileri ile Filistin ve Rusya vatandaşları katıldı. Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak etkinlikte bulunup, Filistin'de hayatını kaybedenler anısına hazırlanan sembolik duvara karanfil bıraktı.

Katılımcılar, Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'de saldırılarda yaşamını yitirenler için dua etti ve Filistin lehine sloganlar attı.

Mesajlar ve çağrılar

Ravil Gaynuddin'in Filistin halkına yönelik destek mesajı etkinlikte okundu.

Abdel Hafız Nofal, Filistinliler adına tüm dünyaya seslenmek için bir araya geldiklerini belirterek, katılımcılara Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın selamlarını iletti. Nofal, Filistin halkının özgürlük, bağımsızlık ve devletin egemenliği için direndiğini vurguladı.

Abdel Hafız Nofal: İsrail’in Gazze'de Filistin halkına karşı toplu katliamlarını protesto ve korkunç politikalarını sora erdirmesini talep etmek ve uluslararası toplumu bu trajediyi durdurmaya çağırmak için buradayız.

Etkinlik, dayanışma ve anma niteliği taşıyarak Gazze'deki insani krize dikkat çekmeyi amaçladı.

