Motosiklet Eğitmeninden 'Can Kurtaran' Trafik Uyarıları

Hasan Çakmak'tan sürücülere pratik ve hayati tavsiyeler

CEM DAĞISTANLI - Motosiklet İleri Sürüş Eğitmeni Hasan Çakmak, trafikte motosikletlerin güvenliğini artırmak için sürücülere ve otomobil kullanıcılarına önemli uyarılarda bulundu.

Çakmak, motosiklet sürücülerinden "görünmez olduklarını bilerek" hareket etmelerini ve otomobillerle aralarına mutlaka bir güvenlik payı bırakmalarını istedi. Bu basit mesafenin kaza riskini azaltmada belirleyici olduğunu vurguladı.

Otomobil sürücülerine yönelik önerilerde ise kapı açarken "ters kol" kuralının ve şerit değiştirirken kör nokta kontrolü için omuz üstü bakış uygulamasının önemine dikkat çekti.

Çakmak, konuya ilişkin şu ifadeyi kullandı: "Kör noktada kalan alana bir omuz üstü bakış, bir can kurtaran bakış yaparak, o kör noktadaki gelen..."

Uzman, bu alışkanlıkların trafik güvenliğini artırdığını; sürücülerin dikkat ve birbirlerine saygı göstermesinin kazaları önlemede kritik rol oynadığını belirtti.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) "Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının bu haberinde, motosiklet ve diğer araç sürücülerinin seyir halindeyken dikkat etmeleri gereken bazı temel konular ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı motosiklet ileri ve güvenli sürüş eğitimleri, teorik dersler ve hakimiyet eğitimleri veren Hasan Çakmak, AA muhabirine, Türkiye'de meydana gelen motosiklet kazaları ve nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.