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Mozambik'te Seçim Sonrası Protestolar Kanlı Bitti

Mozambik'teki seçim protestolarında bir kişi hayatını kaybetti, olaylar sonrası uluslararası tepki geldi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:53
Mozambik'te Seçim Sonrası Protestolar Kanlı Bitti

Mozambik'te Protestolar Sırasında Ölümler Gerçekleşti

Mozambik'te 9 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı, parlamento ve eyalet valiliği seçimlerinin ardından düzenlenen protestolar kanlı bir şekilde sonuçlandı. Seçim sonuçlarına karşı tepkisini dile getiren göstericilerden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi

Başkent Maputo'da gerçekleştirilen protestolarla ilgili olarak, Mozambik İnsan Hakları İçin Demokrasi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahale ettiği ve bu esnada bir göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Seçim Sonuçları ve Muhalefet Tepkileri

9 Ekim tarihinde yapılan seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, iktidarda bulunan Mozambik Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) cumhurbaşkanı adayı Daniel Chapo önde gelirken, bağımsız muhalefet adayı Venancio Mondlane ikinci sırada yer aldı. Muhalefet partileri, oy sayım işlemlerinde hile yapıldığını iddia ederek ülke genelinde protesto düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Öldürülen Danışmanlar ve Uluslararası Tepki

Protestoların ardından, Mondlane'nin danışmanı Elvino Dias ile Mozambik Kalkınma İyimser Partisi (PODEMOS) üyesi Paulo Guambe'nin 18 Ekim'de Maputo'da vurularak öldürüldüğü bildirildi. Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, bu olaylar üzerine derin endişe duyduğunu ifade ederek, seçimin ardından yaşanan şiddeti ve cinayetleri kınadı.

Nihai Sonuçlar 24 Ekim'de Açıklanacak

Seçimlerin resmi nihai sonuçlarının 24 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Bu süreçte yaşananlar, hem iç hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmakta.

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