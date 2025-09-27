MSB'den Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı

MSB, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 'Ufuklarda şan, denizlerde kudret' notuyla bir paylaşım yaptı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:07
MSB'den Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı

MSB'den Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla resmi bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımın içeriği

Bakanlığın NSosyal hesabından, 'Ufuklarda şan, denizlerde kudret' notuyla yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

487 yıl önce Preveze'de kazanılan büyük zafer, Türk donanmasının gücünü dünyaya ilan etti. Bugün de kahraman denizcilerimiz, milletimizin desteğiyle ecdadımızın mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Görüntü içerikleri

Paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer alan birçok unsurun görüntülerini içeren bir video klip de yer aldı. Klipte insansız hava aracı, firkateyn, savaş gemisi, hücumbot, denizaltı, zırhlı amfibi hücum aracı, helikopter ve diğer unsurların görüntüleri gösterildi.

