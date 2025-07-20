MSB, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Unutulmaz Anlarını İlk Kez Paylaştı

MSB, Kıbrıs Barış Harekatı'na Ait Nadir Fotoğrafları Gün Yüzüne Çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü münasebetiyle kendi arşivinden bazı fotoğrafları ilk kez yayımladı. Bu önemli paylaşım, bakanlığın sosyal medya hesabında "Irkımın Akdeniz'de bir sevinci var. Yurdumun Mersin'den öte bir devamı var." dizeleriyle yapıldı.

Bakanlık, bu anlamlı tarih için yapılan paylaşımda, "Bir milletin sabrı taştığında, vatan, denizin ötesinde de vatandır diyerek yola çıkıldı. Bu kareler, sadece bir askeri harekatın değil, insanlık onurunun ve kardeşliğin sessiz şahididir. İlk kez gün yüzüne çıkan Mutlu Barış Harekatı'na ait tarihi fotoğraflarla, milletimizin hafızasına kazınan o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz. İzlediğiniz görüntüler; Türk milletinin, kardeşine nasıl kol kanat gerdiğinin ve barış için nasıl kararlı adımlar attığının ifadesidir. Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yılında şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Kıbrıs Türkü, bizim canımızdır." ifadelerine yer verildi.

İlk Kez Paylaşılan Fotoğrafların Sahibi Kıbrıs Gazisi

Paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında çekildiği belirtilen ve ilk kez yayına sunulan fotoğrafların, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında asteğmen olarak görev yapan Erdoğan Parlak adlı Kıbrıs gazisine ait olduğu kaydedildi. Parlak, kendi fotoğraf makinesiyle çektiği fotoğrafları arşiv niteliği taşıdığını düşünerek 17 Haziran 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine teslim etti ve kullanım hakkını MSB'ye devretti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü kapsamında, kendi arşivinden bazı fotoğrafları ilk kez paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü kapsamında, kendi arşivinden bazı fotoğrafları ilk kez paylaştı.