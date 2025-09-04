MSB: Ülkeleri, BM'nin Filistin'de Adaleti Sağlaması İçin Harekete Geçmeye Çağırıyoruz
MSB, Filistin halkının maruz kaldığı mezalime karşı uluslararası harekete vurgu yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Filistin halkının yaşadığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'in (BM) adaletin tesisinde aktif rol oynamasının sağlanması için ülkelere çağrıda bulundu.
Açıklamada, uluslararası toplumun sorumluluk almasının önemi vurgulanarak, ülkeleri harekete geçmeye çağırıyoruz ifadesine yer verildi.
MSB'nin açıklaması, BM mekanizmalarının etkin şekilde işletilerek adaletin sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekiyor.