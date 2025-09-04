MSB: Ülkeleri, BM'nin Filistin'de Adaleti Sağlaması İçin Harekete Geçmeye Çağırıyoruz

MSB, Filistin halkının yaşadığı mezalim karşısında BM'nin adaleti tesis etmesi için ülkelere harekete geçme çağrısı yaptığını duyurdu.