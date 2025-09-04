DOLAR
MSB: Ülkeleri, BM'nin Filistin'de Adaleti Sağlaması İçin Harekete Geçmeye Çağırıyoruz

MSB, Filistin halkının yaşadığı mezalim karşısında BM'nin adaleti tesis etmesi için ülkelere harekete geçme çağrısı yaptığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:20
MSB, Filistin halkının maruz kaldığı mezalime karşı uluslararası harekete vurgu yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Filistin halkının yaşadığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'in (BM) adaletin tesisinde aktif rol oynamasının sağlanması için ülkelere çağrıda bulundu.

Açıklamada, uluslararası toplumun sorumluluk almasının önemi vurgulanarak, ülkeleri harekete geçmeye çağırıyoruz ifadesine yer verildi.

MSB'nin açıklaması, BM mekanizmalarının etkin şekilde işletilerek adaletin sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekiyor.

