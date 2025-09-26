Muğla Açıklarında 210 kg Skunk Ele Geçirildi — 2 Tutuklu

Muğla açıklarındaki operasyonda JİHA ile takip edilen teknede 210 kilogram skunk ele geçirildi; 2 şüpheli S.B. (57) ve M.S. (23) tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından "Mavi Vatanımızda Zehir Tacirlerine Geçit Yok" başlıklı paylaşım yaptı.

Operasyon ve takip

Yerlikaya, paylaşımında Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından, Muğla açıklarındaki uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik koordineli çalışmalar sonucu, uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait teknenin JİHA'lar ile saniye saniye izlendiğini ve denizden operasyon için düğmeye bastıklarını belirtti.

JİHA destekli takip sonucu teknede yapılan aramada 210 kilogram skunk ele geçirildi ve zehir taciri 2 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, ayrıca şunları kaydetti: "Muğla Valimizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Jandarma İHA Komutanlığımızı, Muğla İl Jandarma Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlarımızı, kahraman jandarmamız ve sahil güvenliğimizi tebrik ediyorum. Karada jandarmamız ve polisimiz, Mavi Vatan'ımızda sahil güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Şüpheliler S.B. (57) ile M.S. (23), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

