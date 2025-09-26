Muğla Açıklarında 210 kg Skunk Ele Geçirildi — 2 Tutuklu

GÜNCELLEME - Muğla Açıklarında 210 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla açıklarındaki teknede düzenlenen operasyonda 210 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından "Mavi Vatanımızda Zehir Tacirlerine Geçit Yok" başlıklı paylaşım yaptı.

Operasyon ve takip

Yerlikaya, paylaşımında Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından, Muğla açıklarındaki uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik koordineli çalışmalar sonucu, uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait teknenin JİHA'lar ile saniye saniye izlendiğini ve denizden operasyon için düğmeye bastıklarını belirtti.

JİHA destekli takip sonucu teknede yapılan aramada 210 kilogram skunk ele geçirildi ve zehir taciri 2 şüpheli yakalandı.