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Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26'sı yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 19:18
Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'da Göçmen Kurtarma Faaliyetleri

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 67 düzensiz göçmen kurtarılırken, 26 göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmaris açıklarında göçmenlerin bulunduğu can salıların tespit edilmesi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salındaki 18'i çocuk toplam 40 düzensiz göçmeni kurtardı. Ayrıca, bir göçmen kaçakçısı olarak değerlendirilen şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Datça Açıklarında Yardım Talebi

Datça açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle, 7'si çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarılarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Gözaltı ve İşlemler

Datça açıklarında sahil güvenlik botunun gözetiminde, kara üzerinde tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı. Tüm düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen...

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen...

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen...

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı.

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