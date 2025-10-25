Muğla'da 15 Deniz Kaplumbağası Cumhuriyet'in 102. Yılında Denize Bırakıldı

Muğla Ortaca'da DEKAMER'de tedavi edilen 10 yetişkin ve 5 yavru deniz kaplumbağası, Cumhuriyet'in 102. yılı etkinliğinde İztuzu Plajı'nda denize salındı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 20:58
Muğla'da 15 deniz kaplumbağası Cumhuriyet kutlamasında denizle buluştu

DEKAMER'in tedavisini tamamladığı kaplumbağalar İztuzu Plajı'nda doğaya geri bırakıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, tedavileri tamamlanan 10 yetişkin ve 5 yavru deniz kaplumbağası, Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında İztuzu Plajı'nda düzenlenen törenle denize salındı.

Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi (DEKAMER) tarafından plaja getirilen kaplumbağalar, protokol üyeleri ile yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla doğal yaşamlarına uğurlandı.

Tedavisini tamamlayan kaplumbağaların isimleri şöyle: Umay, İrem, Dylan, Bumin, Pınar, Hilal Su, Defne, Aygün, Nihal ve Canan.

Merkezin müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, doğduğu kumsalları hiçbir zaman unutmayan yaralı deniz kaplumbağalarını kurtarıp tekrar denize göndermenin mutluluk verici olduğunu belirtti. Kaska, son 3 yıldır hem memleketin hem de Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak adına bu programı düzenlediklerini ve bu kapsamda 4 yeşil deniz kaplumbağası, 6 caretta caretta ve 5 yavruyu denize gönderdiklerini ifade etti.

Kaska ayrıca, 2025'in 'Aile Yılı' olması nedeniyle törene katılımı ve denize göndermeyi aileler şeklinde planladıklarını ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise koruma kültürü sayesinde bu yıl yaklaşık 800 yuvadan 40 bin yavru çıktığını ve bölgenin, Muğla ve Türkiye'nin en güzel plajlarından biri olarak hassasiyetle korunduğunu vurguladı.

Kaplumbağaların denize salınması, bölgede tatil yapan yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle takip edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde tedavileri tamamlanan 10 deniz kaplumbağası ile 5 yavru, Cumhuriyet'in 102. yılı onuruna denize bırakıldı.İyileşen caretta carettaların doğal ortamına bırakılması için İztuzu Plajı'nda tören düzenlendi. DEKAMER görevlileri tarafından plaja getirilen kaplumbağalar, protokol üyeleri ile yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla denize salındı.

