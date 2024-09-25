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Muğla'da AK Parti'nin Türkiye Buluşmaları Programı Gerçekleşti

AK Parti, Muğla'da 'Türkiye Buluşmaları' programını düzenleyerek halkla buluştu. Hasan Sert, Türkiye'nin ekonomik konumunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:35
Muğla'da AK Parti'nin Türkiye Buluşmaları Programı Gerçekleşti

Muğla'da AK Parti'nin Türkiye Buluşmaları Programı Gerçekleşti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sert, Muğla'da düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Ekonomik Konumu

Sert, Türkiye'nin dünya ekonomisinin yüzde 80'inin oluştuğu bir bölgede bulunduğunu ifade ederek, "Medeniyetlerin ve kültürlerin beşiği olan Türkiye, bu noktada kritik bir role sahip," dedi.

Programın Amacı ve İçeriği

Bu programın, önceden gerçekleştirilen "Şehir Buluşmaları" adı altında organize edildiğini hatırlatan Sert, vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını yerinde tespit edeceklerini belirtti. Ayrıca, Muğla'nın turizm, tarım ve madencilik gibi farklı alanlarda öne çıktığını vurguladı.

Güçlü Bir Türkiye İçin Birlik

Sert, "Güçlü bir Türkiye inşa etmek için birlik olmamız gerekiyor. 23 yıldır, halkın desteği ile iktidardayız. Bu süre zarfında Türkiye, birçok alanda önemli yatırımlara imza attı," diyerek bu sürecin altını çizdi.

Örnek Projeler ve İleriye Dönük Hedefler

Sert, dünyaya örnek projelerle çıkmayı ve halkın yaşam standartlarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, Türkiye Buluşmaları programının temel amacının bu olduğunu ifade etti.

Programın Katılımcıları

Türkiye Buluşmaları programında ayrıca AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekilleri, Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ve ilçe başkanları da yer aldı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı düzenlendi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (sağda), programda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı düzenlendi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (sağda), programda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı düzenlendi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (sağda), programda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı düzenlendi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (sağda), programda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı düzenlendi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (sağda), programda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı düzenlendi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (sağda), programda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı düzenlendi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert (sağda), programda konuşma yaptı.

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