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Muğla'da Deniz Seviyesi Düşünce Tarihi Gümrük Binası Gün Yüzüne Çıktı

Muğla'nın İztuzu sahilinde deniz suyu çekilirken tarihi gümrük binasının temelleri gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:21
Muğla'da Deniz Seviyesi Düşünce Tarihi Gümrük Binası Gün Yüzüne Çıktı

Muğla'da Tarihi Gümrük Binası Ortaya Çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı İztuzu sahilinde suların çekilmesiyle tarihi gümrük binasının temeli gün yüzüne çıktı. İztuzu sahilinde deniz suyu yaklaşık 5 metre çekilirken, Köyceğiz Gölü'nü denize bağlayan Dalyan kanalında su seviyesi 40 santim düştü.

Kum Tepelikleri Ortaya Çıktı

Plajın Boğazağzı mevkisinde, yaklaşık 60 yıl önce kullanılan gümrük binasının taş temel duvarları, suların çekilmesiyle belirgin hale geldi. S.S. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, suların çekilmesinin her yıl belirli dönemlerde yaşandığını ancak bu kadar derin bir seviyede çekilmeyi ilk kez gözlemlediğini belirtti.

Tarihi Bilgiler ve Gelecek Öngörüleri

Denizin çekilmesiyle tarihi gümrük binasının da ortaya çıktığını ifade eden Yalılı, "1940 ve 60 yılları arasında orası gümrük muhafaza memurlarının görev yaptığı bir yerdi. Şu an temeli görebiliyoruz. Dalyan'dan Yunanistan, Rodos ve diğer adalara balık sevkiyatı, başka ürünler de giderdi. Eskiden kara yolu yokken bu bölgeye buradan deniz yoluyla sevkiyat yapılıyordu," dedi.

Yalılı, önümüzdeki günlerde denizin yükselerek göle akmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı İztuzu sahilinde suların...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı İztuzu sahilinde suların çekilmesiyle tarihi gümrük binasının temeli ortaya çıktı. Ortaca ilçesi İztuzu sahilinde deniz suyu yaklaşık 5 metre çekilirken Köyceğiz Gölü'nü denize bağlayan Dalyan kanalında su seviyesi 40 santim düştü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı İztuzu sahilinde suların...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı İztuzu sahilinde suların çekilmesiyle tarihi gümrük binasının temeli ortaya çıktı. Ortaca ilçesi İztuzu sahilinde deniz suyu yaklaşık 5 metre çekilirken Köyceğiz Gölü'nü denize bağlayan Dalyan kanalında su seviyesi 40 santim düştü.

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