Muğla'da Gazeteciye Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Gazeteciye Darbede Gelişme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gazeteci Murat Ersan'a yönelik gerçekleşen darp olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Olayın ardından Çıldır Mahallesi'nde, gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesi üzerine, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda E.E, S.N.Y, K.U, H.T. ve A.G.S. gözaltına alındı.

Zanlılardan İkisi Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan gözaltındaki zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada yapılan sorgulama neticesinde, E.E. ve H.T. tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldılar ve tutuklandılar. Diğer üç zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer, konunun takipçisi olmaya devam edecekler.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.