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Muğla'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla Seydikemer'de komşular arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:47
Muğla'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, iki komşu arasında yaşanan silahlı çatışma sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Kadıköy Mahallesi'nde, 62 yaşındaki Bayram A. ile 45 yaşındaki komşusu Cengiz Çetin arasında meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İki komşu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu esnada Bayram A., av tüfeğiyle Cengiz Çetin'e ateş etti. Olay yerine gelen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekipleri, durumu kontrol altına aldı.

Hayatını Kaybeden Çetin

Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, Cengiz Çetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından derhal harekete geçen jandarma, Bayram A.'yı gözaltına aldı.

Zanlı Tutuklandı

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan Bayram A., cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi, hayatını...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi, hayatını kaybetti.

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