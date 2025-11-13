Muğla'da Konut Satışları Arttı — Ekim 2025'te 2 bin 369

Muğla'da konut satışları Ekim 2025'te 2 bin 278'den 2 bin 369'a yükseldi; ipotekli ve ikinci el satışlardaki değişim dikkat çekti.

Türkiye genelinde Ekim ayı

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 0,5 azalsa da toplam satış 164 bin 306 olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre konut satışlarında en yüksek payı İstanbul aldı (26 bin 305), ardından Ankara (14 bin 681) ve İzmir (8 bin 678) geldi. En az konut satışı ise sırasıyla Ardahan (86), Bayburt (135) ve Tunceli (143) olarak raporlandı.

Muğla'da Ekim 2025 verileri

Muğla’da 2025 yılı Ekim ayında toplam 2 bin 369 konut el değiştirdi. Satışların 291'i ipotekli, 2 bin 78'i diğer satış türlerinden oluştu. Konutların 675'i ilk el, bin 694'ü ikinci el satışlardan meydana geldi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Muğla’da 2 bin 278 konut satılmış; bunun 213'ü ipotekli, 2 bin 65'i diğer satışlardan, 686'sı ilk el, bin 592'si ikinci el satışlardan oluşmuştu.

ÜRKİYE GENELİNDE KONUT SATIŞLARI EKİM AYINDA GEÇEN YILA GÖRE %0,5 AZALSA DA, MUĞLA’DA ARTIŞ YAŞANDI. 2024 EKİM AYINDA 2 BİN 278 OLAN SATIŞ SAYISI, 2025’İN AYNI DÖNEMİNDE 2 BİN 369’A YÜKSELDİ.

