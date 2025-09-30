Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, kente uyuşturucu getireceği değerlendirilen 2 şüphelinin bulunduğu araç durduruldu.

Araç, Denizli yolu polis kontrol noktasında durdurularak arandı. Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam aparat ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri 'uyuşturucu ticareti yapma' suçlamasıyla tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

