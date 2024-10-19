DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.484,76 0,36%

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:58
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Muğla'nın Milas ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonu Yürüten Ekipler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, narkotik köpeği "Çiko" ile birlikte ilçede bir adrese baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan arama sonucunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mısırlı Yönetmen Abu Bakr Shawky Boğaziçi Film Festivali'nde
2
Almanya Başbakanı Scholz'tan Türkçe Mesaj
3
İsrail Ordusu, Netanyahu'nun Konutunu Hedef Alan İHA'yı Açıkladı
4
İstanbul'daki 9 Özel Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi
5
Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'da Gerçekleşti
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrik

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’