Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Muğla'nın Milas ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonu Yürüten Ekipler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, narkotik köpeği "Çiko" ile birlikte ilçede bir adrese baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan arama sonucunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.