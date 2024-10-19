Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti
Muğla'nın Milas ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı.
Operasyonu Yürüten Ekipler
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, narkotik köpeği "Çiko" ile birlikte ilçede bir adrese baskın düzenledi.
Ele Geçirilen Maddeler
Yapılan arama sonucunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.