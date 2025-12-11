DOLAR
Muğla Dalaman Kapukargın'da Yaralanan Göçmen AFAD Tarafından Kurtarıldı

Muğla Dalaman Kapukargın'da sarp arazide düşerek yaralanan yabancı uyruklu göçmen, AFAD ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:20
Olay ve kurtarma operasyonu

Muğla’nın Dalaman ilçesi Kapukargın Mevkiinde, sarp ve ulaşılması güç arazide dengesini kaybederek düşen yabancı uyruklu göçmen şahıs yaralanıp mahsur kaldı. Bölgedeki sağlık ekipleri, zorlu arazi koşulları nedeniyle yaralıya ulaşmakta güçlük çekince durum Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'a bildirildi.

AFAD, gelen talep üzerine uzman arama kurtarma teknisyenlerinden oluşan ekipleri derhal bölgeye sevk etti. Ekipler, zorlu arazide yürüttükleri planlı ve koordineli çalışma sonucu uzun tırmanışın ardından yaralıya ulaştı.

Müdahale ve sonrası

AFAD ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralının güvenli şekilde taşınması için gerekli önlemleri aldı. Yapılan başarılı operasyon sonucunda yaralı göçmen, bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu şahıs daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

