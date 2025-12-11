Muğla Dalaman Kapukargın'da Yaralanan Göçmen AFAD Tarafından Kurtarıldı

Olay ve kurtarma operasyonu

Muğla’nın Dalaman ilçesi Kapukargın Mevkiinde, sarp ve ulaşılması güç arazide dengesini kaybederek düşen yabancı uyruklu göçmen şahıs yaralanıp mahsur kaldı. Bölgedeki sağlık ekipleri, zorlu arazi koşulları nedeniyle yaralıya ulaşmakta güçlük çekince durum Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'a bildirildi.

AFAD, gelen talep üzerine uzman arama kurtarma teknisyenlerinden oluşan ekipleri derhal bölgeye sevk etti. Ekipler, zorlu arazide yürüttükleri planlı ve koordineli çalışma sonucu uzun tırmanışın ardından yaralıya ulaştı.

Müdahale ve sonrası

AFAD ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralının güvenli şekilde taşınması için gerekli önlemleri aldı. Yapılan başarılı operasyon sonucunda yaralı göçmen, bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu şahıs daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

