Muğla MEAH’ta Organ Bağışı Haftası Farkındalık Etkinliği

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3-9 Kasım 'Organ Bağışı Haftası'nda stant kurdu; Prof. Dr. Ethem Acar da organ bağışı yaparak bağış kartını teslim aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:32
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası Etkinliği

Etkinlik ve amaç

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü, 3-9 Kasım 'Organ Bağışı Haftası' kapsamında organ bağışı sayısını artırmak ve toplumsal bilinci yükseltmek amacıyla bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Stand ve bilgilendirme

Etkinlik kapsamında kurulan stant, hastaneye başvuran vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği (EMSA) üyeleri, stantta görev alarak vatandaşlara organ bağışının hayati önemi ve bağış süreci hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptı.

Bağış süreci ve yetkili katılım

Organ bağışında bulunmak isteyen gönüllü vatandaşların talepleri, stantta hazır bulunan Organ Bağış Birim Sorumlusu tarafından form doldurularak kabul edildi ve bağış süreci başlatıldı. Programa, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ve yönetim ekibi de katılım sağladı. Başhekim Acar, topluma örnek olmak adına bizzat organ bağışında bulunarak organ ve doku bağış kartını görevlilerden teslim aldı.

Çağrı

Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü birimi, bu tür etkinliklerin organ bağışı bilincini artırmada hayati bir rol oynadığını vurgulayarak vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti.

