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Muğla ve Antalya'da İnşaat Kısıtlaması Uzatıldı

Muğla ve Antalya'daki inşaat faaliyetleri 1 Kasım'a kadar uzatıldı. Kısıtlamanın nedeni bölge turizminin korunması.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 21:22
Muğla ve Antalya'da İnşaat Kısıtlaması Uzatıldı

Muğla ve Antalya'da İnşaat Faaliyetleri Kısıtlandı

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda inşaat faaliyetlerinin kısıtlanma süresinin uzatıldığını duyurdu.

Kısıtlamanın Sebebi: Turizm Yoğunluğu

Mete, yazılı açıklamasında, dünya turizminin gözde bölgelerinden olan Muğla ve Antalya'daki yoğunluğun göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. Bu nedenle, bölge turizminin olumsuz etkilenmemesi adına kısıtlamanın 1 Mayıs ve 1 Kasım tarihleri arasında uygulanacağı kararının Bakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girdiğini belirtti.

Kısıtlamanın Süresi Uzatıldı

Bu çerçevede, 15 Ekim’de sona ermesi beklenen kısıtlamanın, 1 Kasım'a kadar uzatıldığı bilgisini veren Mete, bu gelişmenin bölge için hayırlı olmasını dileyerek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a teşekkür etti.

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