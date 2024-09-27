Mükelleflere Hasılat Farkı Uyarısı: Yüzde 20 İle İzaha Davet

Mükelleflerin Hasılat Takibi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, beyan ettikleri gelirle hasılatları arasında yüzde 20'den fazla fark bulunan mükellefleri izah ile davet edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:326) ile birlikte bu düzenleme hayata geçirilecek.

Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin İçeriği

Yapılan açıklamalara göre, mükelleflerin günlük ve aylık hasılat tutarları incelenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, hizmet erbabına ücret istisnası sağlayarak, belirli koşulları sağlamaları durumunda işverenler veya grup şirketlerinden hisse senedi alım hakkı sunabilecek.

Teknogirişim Şirketlerine İstisna

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uyan teknogirişim şirketlerinin çalışanlarına bedelsiz ya da indirimli pay senetlerinin verilmesi durumunda, bu menfaatin brüt ücret tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.

Hizmet erbabına verilen pay senetleri, 3 yıl içinde elden çıkarılırsa, istisna edilen vergi tamamen tahsil edilecek. 7-10 yıl içinde elden çıkarılması durumunda vergi, yüzde 25 oranında tahsil edilecek.

Hasılat Tespiti ve İzaha Davet

Tebliğ ile birlikte ticari veya serbest meslek sahiplerinin gerçek hasılatları tespit edilecek. Günlük hasılatlar, yapılan yoklamalarla belirlenerek, beyan edilen rakamlarla karşılaştırılacak.

Risk Analizleri ile Mükellef Belirleme

Yoklama yapılacak mükellefler, risk analizleri ile belirlenecek. Bu analizlerde gelir ve harcamalar arasındaki uyum, faaliyet niteliği gibi unsurlar dikkate alınacak.

Geniş Kapsam

Tebliğde restoran işletmecileri, diş hekimleri, güzellik salonları ve plaj işletmecileri gibi çeşitli sektörlerin mükellefleri için hasılat tespit yöntemlerine de yer verildi.