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Mukteda es-Sadr'dan İran İle İlgili Açıklama

Irak'ın Şii lideri Mukteda es-Sadr, İran'ın İsrail'e yaptığı saldırının zayıf olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:13
Mukteda es-Sadr'dan İran İle İlgili Açıklama

Mukteda es-Sadr'ın Açıklamaları

Irak'ta Ulusal Şii Akımı'nın lideri Mukteda es-Sadr, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının "kınanmayacak kadar zayıf" olduğunu ifade etti. Sadr, bu konudaki görüşlerini X sosyal medya platformunda paylaştı.

İsrail'in Saldırısına Tepki

Sadr, yaptığı açıklamada, "Siyonist varlığın İran topraklarını bombalaması, bağımsız bir devlete yönelik bir saldırıdır ve bu durum terörizm olarak kabul edilmelidir. Ancak bu saldırı, zayıf olduğu için kınanamaz," dedi.

Çocukların ve Sivillerin Korunması Çağrısı

Şii lider, tüm İslam ve Arap ülkeleri ile insanlığa, çocukların ve sivil halkın katledilmesini durdurulması için "uluslararası kibir güçleri" üzerinde baskı yapılmasını istedi.

İsrail ile Boykot Çağrısı

Sadr, dünyayı yeni bir savaş tehlikesinden korumak amacıyla herkesi İsrail'i boykot etmeye, büyükelçiliklerini kapatmaya ve bu ülkeyle işbirliğini yasadışı kabul etmeye çağırdı.

Irak Hükümetine Mesaj

Irak hükümetinin, ülkenin hava sahasının ihlal edilmesinin ve bunun terörizm için kullanılmasının önüne geçebilmesi için diplomatik ve siyasi adımlar atması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Irak hükümeti de İsrail'in İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınadı ve İran ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

İsrail ve İran Arasındaki Gerilim

İran, 1 Ekim tarihinde İsrail'e bir füze saldırısı gerçekleştirirken, Tel Aviv yönetimi bu duruma karşılık vereceğini açıkladı. İran, Tahran'da askeri üslerin hedef alındığını bildirirken, İsrail ordusu da İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıların hemen sonrasında Tahran'da patlama sesleri duyuldu ve hava sahası kapatıldı.

İsrail ordusu, saldırının başarıyla tamamlandığını belirtirken, İran'ın hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ifade etti.

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