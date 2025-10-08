Murat Kurum Cenevre'de — BMAEK 86. Oturumunda Şehircilik Deneyimlerini Paylaştı

Murat Kurum Cenevre'de: BMAEK 86. Oturumu Kapsamında Temaslar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (BMAEK) Kentsel Kalkınma, Konut ve Arazi Yönetimi Komitesi'nin 86'ncı Oturumu için bulunduğu Cenevre'de bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

BM Yetkilileriyle Görüşmeler ve Paylaşılan Deneyimler

Kurum, temaslarına ilişkin paylaşımı NSosyal hesabından duyurdu. BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile verdikleri görüşmede, Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve planlama yaklaşımlarını aktardı. Kurum, görüşmede şunları ifade etti: "Ülkemizin kademeli planlama sistemiyle, strateji, çevre düzeni ve imar planlarıyla; yaşam alanlarının sürdürülebilir gelişimi için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ve Yeni Kentsel Gündem'i hayata geçirmede öncü bir rol üstlendiğini ifade ettim. Asrın felaketinin hemen ardından yürüttüğümüz inşa çalışmaları ile şehirlerimizi yaşanabilir kılmak için hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık ve millet bahçeleri projelerimizi anlattım."

Kurum, paylaştıkları deneyimlerin şehirleri daha yaşanabilir hale getirme süreçlerine rehberlik edeceğine dikkat çekti.

Regional İş Birliği ve Türkiye'nin Şehircilik Vizyonu

Bakan, ayrıca BM AEK İcra Direktörü Tatiana Molcean ile bir araya geldi. Görüşmede, "Türkiye'nin şehircilik vizyonundan, afetlere dayanıklı kentlere, sosyal konut üretiminden kentsel planlamaya kadar her alandaki önemli tecrübeleri paylaştıklarını" belirtti.

Kurum, son olarak şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye olarak BMAEK'nin bölgesel iş birliği vizyonunu destekliyoruz. Ortak hedeflerimize katkı sağlama noktasında son derece kararlıyız. Sayın Direktöre bu verimli görüşme için teşekkür ediyor, yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin devam etmesini diliyorum."