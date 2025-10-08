Murat Kurum Cenevre'de — BMAEK 86. Oturumunda Şehircilik Deneyimlerini Paylaştı

Bakan Murat Kurum, BMAEK 86. Oturumu için Cenevre'de temaslarda bulundu; BM yetkilileriyle Türkiye'nin kentsel planlama ve proje deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:04
Murat Kurum Cenevre'de — BMAEK 86. Oturumunda Şehircilik Deneyimlerini Paylaştı

Murat Kurum Cenevre'de: BMAEK 86. Oturumu Kapsamında Temaslar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (BMAEK) Kentsel Kalkınma, Konut ve Arazi Yönetimi Komitesi'nin 86'ncı Oturumu için bulunduğu Cenevre'de bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

BM Yetkilileriyle Görüşmeler ve Paylaşılan Deneyimler

Kurum, temaslarına ilişkin paylaşımı NSosyal hesabından duyurdu. BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile verdikleri görüşmede, Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve planlama yaklaşımlarını aktardı. Kurum, görüşmede şunları ifade etti: "Ülkemizin kademeli planlama sistemiyle, strateji, çevre düzeni ve imar planlarıyla; yaşam alanlarının sürdürülebilir gelişimi için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ve Yeni Kentsel Gündem'i hayata geçirmede öncü bir rol üstlendiğini ifade ettim. Asrın felaketinin hemen ardından yürüttüğümüz inşa çalışmaları ile şehirlerimizi yaşanabilir kılmak için hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık ve millet bahçeleri projelerimizi anlattım."

Kurum, paylaştıkları deneyimlerin şehirleri daha yaşanabilir hale getirme süreçlerine rehberlik edeceğine dikkat çekti.

Regional İş Birliği ve Türkiye'nin Şehircilik Vizyonu

Bakan, ayrıca BM AEK İcra Direktörü Tatiana Molcean ile bir araya geldi. Görüşmede, "Türkiye'nin şehircilik vizyonundan, afetlere dayanıklı kentlere, sosyal konut üretiminden kentsel planlamaya kadar her alandaki önemli tecrübeleri paylaştıklarını" belirtti.

Kurum, son olarak şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye olarak BMAEK'nin bölgesel iş birliği vizyonunu destekliyoruz. Ortak hedeflerimize katkı sağlama noktasında son derece kararlıyız. Sayın Direktöre bu verimli görüşme için teşekkür ediyor, yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin devam etmesini diliyorum."

İLGİLİ HABERLER

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı
3
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
4
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
5
Özgürlük Filosu'na İsrail Saldırısı Bursa ve Çanakkale'de Protesto Edildi
6
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
7
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?