Murat Ongun'un İBB Yolsuzluk Soruşturmasındaki İfadesi Ortaya Çıktı

İbb Başkan Danışmanı Murat Ongun'un İfadesi Açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un ifadesine ulaşıldı. Ongun, emniyette yaklaşık 12 saat ifade verirken, aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu açıkladı ve suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Soruşturma Kapsamında Atılan Adımlar

Başsavcılık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında suç örgütü yönetimi, rüşvet, irtikap gibi suçlamaların yer aldığı bir soruşturma yürütüyor. Ongun, ifadesinde Gayrimenkul ve araç soruları üzerine detaylı bilgiler paylaştı. 'Beylikdüzü Asmalıhayat Sitesi'nde 3 artı 1 ev sahibiyim' açıklamasıyla ikamet durumunu belirtti.

Ongun'dan İddialara Cevap

Polis, Ongun'a suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve diğer şüphelilerle ilgili sorular yöneltti. Ongun, kendisinin hiçbir ihaleye katılmadığını, yönetim kurulu başkanı olarak sadece Medya AŞ'ye gelir getirici az sayıda ihaleye imza attığını söyledi. Ayrıca, soruşturma kapsamında tanık ifadelerine karşı 'husumetle yapılmış iftira' olduğunu savundu.

Açık Hava Reklam İhaleleri ve İddialar

Bir tanığın, açık hava reklam alanları üzerinden yapılan usulsüzlük iddiaları Ongun tarafından reddedildi. 'Tanığın ismi bana bildirilmediğinden bu iftiralarının kaynağını bilemiyorum' diyen Ongun, iddiaların somut bir kanıta dayanmadan ortaya atıldığını belirtti.

Kamu Zararına İlişkin Açıklama

Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin 260 milyar 755 milyon lira kamu zararına sebep olduğu iddialarını yalanlayan Ongun, 'Bu kadar fazla iddia içeren bir raporu doğru bir şekilde değerlendirmem mümkün değil' diyerek, kamu zararına dair her türlü denetimin yapılmış olduğunu vurguladı.

Halen devam eden soruşturma kapsamında, Murat Ongun'un resmi konumuyla ilgili tüm açıklamaların ve iddiaların detayları incelenmeye devam ediyor.