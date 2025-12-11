Muratpaşa'da 'Unutkanlık, Demans ve Alzaymır' Konferansı

Erken teşhis ve korunma yöntemleri öne çıktı

Muratpaşa Belediyesi, toplumda giderek yaygınlaşan alzaymır ve demanstan korunma yollarına dikkat çekmek amacıyla "Unutkanlık, Demans ve Alzaymır" başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) ve Leman Gizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Programın konuşmacısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaynak Selekler oldu.

Prof. Dr. Selekler, halk arasında sıklıkla karıştırılan unutkanlık, demans ve alzaymırın benzer etkiler gösterebildiğini fakat birbirinden farklı rahatsızlıklar olduğunu vurguladı. Hastalıkların tanı süreçleri, erken belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşan Selekler, erken teşhisin hastalığın seyrini yavaşlatmada kritik önem taşıdığını ifade etti.

Kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde katılımcılar, Prof. Dr. Selekler'e merak ettikleri konuları yönelterek nörolojik rahatsızlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi alma fırsatı buldu.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ, TOPLUMDA GİDEREK YAYGINLAŞAN ALZHEİMER VE DEMANS RAHATSIZLIKLARINDAN KORUNMA YOLLARINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA MURATPAŞA BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU’NDA “UNUTKANLIK, DEMANS VE ALZHEİMER” BAŞLIKLI BİR KONFERANSA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.