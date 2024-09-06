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Muş'ta 11. Uluslararası Onkoloji Günleri Etkinliği Başladı

Muş'ta düzenlenen etkinlikte onkoloji alanında uluslararası katılımcılar bir araya geldi. Bilim insanları ve hastalar deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 17:01
Muş'ta 11. Uluslararası Onkoloji Günleri Etkinliği Başladı

Muş'ta Onkoloji Farkındalığı İçin Önemli Bir Adım

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından gerçekleştirilen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği, Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda başladı. "Kanserden Daha Güçlüyüz" teması ile organize edilen bu etkinliğe, 10 ülkeden yaklaşık 350 katılımcı katıldı.

Vali Çakır'dan Anlamlı Mesajlar

Açılışta konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kanser kelimesinin insanlar üzerinde yarattığı etkiyi dile getirerek, "Kanser, hayatın bir gerçeğidir. Bu etkinliğin düzenlenmesi, sadece Muş için değil, bölge için de büyük önem taşımaktadır. Bilim insanlarının sunumları ile halkımızın bilinçlenmesi sağlanmalıdır" dedi.

Kanserle Mücadelede Azim ve İnanma

Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, kanser tedavisi sürecini ve kendisine konulan teşhisi 25 yıl önce yaşadığını ifade ederek, "Kansere yakalandığımda oğlum kundaktaydı. Hiç beklemediğim bu günleri görebilmek beni son derece mutlu ediyor. Pes etmemek önemli; azmettiğinizde başaramayacağınız şey yoktur" dedi.

Farkındalık ve Bilgi Paylaşımı

Uluslararası Onkoloji Günleri'nin Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Er, kongrelerde gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, genç yaşlardan itibaren katılımcıların bu tür organizasyonlarda yer almasının güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı. "Umarım bu toplantı verimli geçer", dedi.

Ödüller ve Devam Eden Etkinlikler

Etkinlik sırasında Vali Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır plaketle onurlandırıldı. Program, "Erken Tanı ve Genetik Taramalar" konulu panelle devam etti ve 10 ülkeden gelen akademisyenler, hastalıklarla mücadele deneyimlerini paylaştı.

Etkinlik, Pazar günü sona erecek; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kabak, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Yıldırım gibi birçok önemli ismin katılımı ile gerçekleştirilmekte.

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