Muş'ta 15 Yıllık Kısmi Yüz Felci Ameliyatla Düzeltildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 saatlik müdahale

Huri Melek Oruç, 15 yıl önce başlayan kısmi yüz felci şikayetiyle yıllardır yaşam zorluğu yaşıyordu. Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Oruç, rahatsızlığı üzerine Bulanık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan değerlendirmede hastanın tükürük bezinde kitle tespit edildi ve Oruç, ileri tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi.

Op. Dr. Ömer Tarık Kavak tarafından muayene edilen Oruç'ta, tükürük bezindeki kitlenin yanı sıra yüzündeki kısmi felcin de cerrahi müdahale ile düzeltilebileceği belirlendi.

Karar verilen ameliyat, Kavak ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Operasyon 12 saatlik süre zarfında hem tükürük bezindeki kitle çıkartılarak hem de cerrahi yöntemlerle yüzündeki kısmi felç giderilerek tamamlandı.

Op. Dr. Ömer Tarık Kavak basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: Hastanın bazı sinirlerinin yanlış çalıştığını tespit ettik. Hastamızla bu durumu paylaştık. Her iki patolojinin cerrahi yöntemle düzelebileceğini ilettik. Hastamız bizlere güvendi ve operasyonu planladık. Önce tükürük bezi kitlesini çıkardık daha sonra istemsiz çalışan sinirlerin iptalini sağladık. Kısmi yüz felcini düzelterek sinir transferleri yaptık. Hastamızın genel durumunun iyi olması bizleri mutlu etti. Yakın zamanda hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz. Uzun süren bir operasyondu. Yüz felci yaygın bir durum ve erken başvuruda bazı özel durumlar dışında ilaçlı tedavi mümkün. Bazı hastalar kalıcı yüz felci olduğunda bu durumu kabul edip hastane başvurusu yapmayabiliyorlar. Bu alanla ilgilenen bir hekime başvurmalarını öneririm.

Hastanın kızı Şehriban Oruç de operasyon sonrası duygularını paylaştı: Annem 15 yıl önce kısmi yüz felci geçirmişti. Yüz felci kalıcı olarak kalmıştı. Muş'ta hastaneye gittiğimizde tükürük bezinde kitle olduğunu tespit ettiler. Bizi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdiler. Doktorumuz Kavak, kitle ve yüz felci ile ilgili bizleri bilgilendirdi. Ameliyata karar verdiler. Şükürler olsun ameliyat iyi geçti. Hocamıza ve ekibine çok teşekkür ederim.

Muş'ta 15 yıl önce kısmi yüz felci geçiren Huri Melek Oruç, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.