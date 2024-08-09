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Muş'ta Baraj Gölünde Boğulan 5 Kişi Toprağa Verildi

Muş'ta boğulma olayı sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi yan yana defnedildi. Aileler büyük acı yaşıyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:58
Muş'ta Baraj Gölünde Boğulan 5 Kişi Toprağa Verildi

Muş'ta Trajik Olay: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Muş'un Bostankent köyünde, serinlemek amacıyla girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde boğulan 5 kişilik grup, yan yana toprağa verildi. Olayda hayatını kaybedenler arasında 2 çocuk bulunuyor.

Cenazeler Mezarlıkta Defnedildi

Boğulma olayında yaşamını yitirenlerin kimlikleri Yasin (18), Edanur (20), kardeşler Rabia (13) ve Fatma Karakay ile Eylul Tekin (15) olarak belirlendi. Cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Muş Devlet Hastanesinden alındı ve Bostankent köyü mezarlığında yan yana defnedildi. Ailelerin Yasına Ortak Olundu

Özellikle Rabia, Yasin ve Edanur Karakay kardeşlerden oluşan grup için köy muhtarı Ali Rıza Tekin, basına yaptığı açıklamada, köyde derin bir yas havası olduğunu ifade etti. "Olay anında Rabia suya girdi. Diğerleri onu kurtarmak için suya atladı. Kısa bir süre içinde cansız bedenlerine ulaştık. Acımız çok büyük," dedi.

Hamile Gelin ve Nişanlı Genç

Ayrıca, Fatma Karakay'ın 8 aylık hamile olduğu ve Edanur Karakay'ın nişanlı olduğu bilgisi verildi. Ailelerin yaşadığı acının çok derin olduğu, köydeki herkesin yas tuttuğu bildirildi.

Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk...

Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, Bostankent köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk...

Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, Bostankent köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk...

Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, Bostankent köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk...

Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, Bostankent köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk...

Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, Bostankent köyü mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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