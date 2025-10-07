Muş'ta Gazze’ye Destek Yürüyüşü: İsrail Saldırılarına Tepki

Muş'ta Mescid-i Aksa Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte katılımcılar İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti; Cahit Bulu bağlayıcı adım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 22:36
Mescid-i Aksa Platformu öncülüğünde kent meydanında buluşma

Yatsı namazı sonrası Mescid-i Aksa Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Muş Kent Meydanı'na Türk ve Filistin bayraklarıyla gelen katılımcılar pankart açtı, tekbir getirdi ve sloganlar attı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından basın açıklaması yapan Muş İstişare Meclisi Başkanı Cahit Bulu, yaklaşık 2 yılı aşkın süredir Gazze'de yaşananların yalnızca tarih ve insanlık açısından değil, aynı zamanda bir vicdan sınavı olduğunu vurguladı.

Bulu, konuşmasında işgal ve ablukaların sürdüğü sürece bu coğrafyada kalıcı barış ve gerçek güvenliğin mümkün olmayacağını belirterek, normalleşme beklentilerinin zulmün gerçekleri karşısında dağıldığını söyledi. Gazze'de kadınlar, çocuklar ve sivillerin doğrudan hedef alındığını, yüzbinlerce insanın yerinden edildiğini ve şehirlerin büyük tahribata uğradığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler kararlarına ve uluslararası hukuk kurallarına rağmen insani yardımların engellendiğine dikkat çeken Bulu, açlık, susuzluk ve salgınların yayıldığını belirtti ve etkisiz kınamaların artık yeterli olmadığını, bağlayıcı ve somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. "Bu saldırganlık ancak kararlı, kolektif ve hukuk temelli bir iradeyle durdurulabilir" ifadelerini kullandı.

Bulu, Sumud, Vicdan, Madleen, Hanzala ve Özgürlük Filosu isimlerini anarak bu filoların sadece yardım gemileri olmadığını; küresel vicdanın buluşma adresi ve insanlık onurunun seferberliği olduğunu dile getirdi. Uluslararası sularda gerçekleşen hukuksuz müdahaleleri ve yardım malzemelerine el konulmasını en sert şekilde kınadıklarını belirtti.

Bulu, "Bu filolar adaletin, merhametin ve dayanışmanın dünyaya yayılan meşaleleridir. Engellenseler de sönmeyecekler, yeni filolar yola çıkacak, abluka kırılıncaya ve Gazze nefes alıncaya dek bu yürüyüş sürecektir" diye konuştu ve Muş Mescid-i Aksa Platformu olarak Gazze halkının yanında olduklarını ilan etti.

Etkinlik, katılımcıların İmam-ı Şafi Camisi'ne yürüyüşü ve burada yapılan duaların ardından sona erdi.

