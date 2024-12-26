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Muş'ta Yolcu Otobüsünde 16 Kilo 400 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muş'ta şehirler arası otobüste 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu, iki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:33
Muş'ta Yolcu Otobüsünde 16 Kilo 400 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muş'ta Uyuşturucu Baskını

Muş'ta, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli tutuklandı.

Emniyet Ekipleri Operasyon Düzenledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, İstanbul'dan Van'a giden otobüsü Muş girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Detaylı Arama Sonuç Verdi

Otobüste gerçekleştirilen aramada, iki yolcuya ait valizlerde gizlenmiş olan 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Muş'ta şehirler arası yolcu taşınan otobüste 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi...

Muş'ta şehirler arası yolcu taşınan otobüste 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Muş'ta şehirler arası yolcu taşınan otobüste 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi...

Muş'ta şehirler arası yolcu taşınan otobüste 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

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