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Muş'ta Yüksek Buğday ve Arpa Rekoltesi Çiftçileri Sevindiriyor

Muş Ovası'nda buğday ve arpa hasadı, bu yıl yüksek rekolte ile sonuçlandı ve çiftçileri mutlu etti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:41
Muş'ta Yüksek Buğday ve Arpa Rekoltesi Çiftçileri Sevindiriyor

Muş'ta Yüksek Rekolte Sevinci

Muş'ta çiftçiler, hasadı tamamlanan buğday ve arpa tarlalarında elde ettikleri yüksek verimle büyük bir sevinç yaşıyor. Muş Ovası'nda gerçekleşen bu buğday ve arpa hasadı, çiftçilerin emeğinin meyvelerini verdi.

Hasat ve Dağıtım

Bu yılki hasat döneminde biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasat işlemleri sorunsuz tamamlandı. Yüksek rekolteyi kutlayan çiftçiler, topladıkları buğdayları Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım merkezine teslim etmeye başladılar.

Yetkililerin Açıklamaları

Yerli Ziraat Müdürü Mehmet Gün, yaptığı açıklamada Muş Ovası'nın bu sezon en verimli yılını geçirdiğini vurguladı. Gün, şöyle konuştu: "Kentimizde 2 milyon 94 bin dekarda buğday ve arpa ekimi yapıldı. Bu yıl sağlanan etkili yağışlar ve modern tarım teknolojilerinin kullanımı, üretimde ciddi bir artış sağladı. Toplamda yaklaşık 670 bin ton hububat hasat ettik ve ekonomiye yaklaşık 7 milyar lira katkı sunmayı hedefliyoruz. Muş, bitkisel üretim kapasitesi yüksek iller arasında yer alıyor ve 357 bin hektara yayılan tarım arazisine sahip. Bu da ilin yüzölçümünün %42'sini oluşturuyor. Önceki yıllara göre buğday ve arpa rekoltesinde belirgin bir artış sağladık ve çiftçilerimizin bu başarıdan dolayı duyduğu mutluluk gözler önünde."

Muş'ta çiftçiler, hasadı tamamlanan buğday ve arpada yüksek rekolte elde etmenin sevincini...

Muş'ta çiftçiler, hasadı tamamlanan buğday ve arpada yüksek rekolte elde etmenin sevincini yaşıyor.

Muş'ta çiftçiler, hasadı tamamlanan buğday ve arpada yüksek rekolte elde etmenin sevincini...

Muş'ta çiftçiler, hasadı tamamlanan buğday ve arpada yüksek rekolte elde etmenin sevincini yaşıyor.

Muş'ta çiftçiler, hasadı tamamlanan buğday ve arpada yüksek rekolte elde etmenin sevincini...

Muş'ta çiftçiler, hasadı tamamlanan buğday ve arpada yüksek rekolte elde etmenin sevincini yaşıyor.

Muş'ta çiftçiler, hasadı tamamlanan buğday ve arpada yüksek rekolte elde etmenin sevincini...

Muş'ta çiftçiler, hasadı tamamlanan buğday ve arpada yüksek rekolte elde etmenin sevincini yaşıyor.

Muş'ta çiftçiler, hasadı tamamlanan buğday ve arpada yüksek rekolte elde etmenin sevincini...

Muş'ta çiftçiler, hasadı tamamlanan buğday ve arpada yüksek rekolte elde etmenin sevincini yaşıyor.

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