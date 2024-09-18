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Müsavat Dervişoğlu'ndan Gaziler Günü'ne Özel Ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Gaziler Günü'nde Bilkent'teki Hastaneyi ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:51
Müsavat Dervişoğlu'ndan Gaziler Günü'ne Özel Ziyaret

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Gaziler Günü'nde Anlamlı Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Bilkent'te bulunan Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Bu özel günde, gazilerle bir araya gelen Dervişoğlu, onların sağlık durumları hakkında bilgi alarak, birebir sohbet gerçekleştirdi.

Gazilerin Sorunlarına Duyarlılık

Dervişoğlu, ziyareti sırasında gazilerin yaşadığı sıkıntıları bildiklerini vurgulayarak, bu sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Ziyarete İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu da katıldı.

Bu anlamlı ziyaret, gazilere olan destek ve şükran duygularının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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