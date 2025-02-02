Musk'ın DOGE Yöneticileri, USAID Sistemi Erişimi Engellendiği İçin İdari İzne Çıkarıldı

USAID Yöneticileri İdari İzne Çıkarıldı

ABD'li iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk'ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) arasında gerilim yaşanıyor. USAID yöneticilerinin, DOGE'nin USAID sistemlerine erişim talebini engellemeleri sonucunda idari izne çıkarıldığı bildirildi.

DOGE'nin Erişim Talebi Reddi

Basında yer alan haberlere göre, DOGE yetkilileri USAID'nin sistemlerine erişim sağlamak istediklerinde, üst düzey USAID yetkilisi John Voorhees ve yardımcısı talebi güvenlik ve personel bilgileri gerekçesiyle reddetti.

Musk'tan Sert Eleştiriler

Elon Musk, durumu eleştirdiği paylaşımında, "USAID bir suç örgütüdür. Artık ölme zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Daha önce de USAID'i "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" olarak nitelendirmişti.

Trump'ın USAID Üzerinde Planları

Dün yayımlanan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, USAID'i Dışişleri Bakanlığına bağlamayı amaçlayan bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bu kararname, USAID'in 10 bin çalışanı ve 40 milyar dolarlık bütçesi bulunduğu belirtilerek, ajansın personel sayısını azaltabilir ve özerkliğini kısıtlayabilir.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu açıklandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hayati insani yardımların sürdürülebilmesi için 30 Ocak'ta ek feragat onayladı.