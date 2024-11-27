Muşlu Aileler DEM Parti Önünde 'Evlat Nöbeti'ni Devam Ettiriyor

Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eyleme devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin eylemini destekleyen Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü bir araya gelerek çocuklarına kavuşabilmek için mücadelelerini sürdürüyor.

Halit Altun'dan Çağrı

Eyleme katılan Halit Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlatları için umutla beklediklerini dile getirdi. Oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını ifade eden Altun, şu sözleri kaydetti:

"Çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Evlatlarımız gelinceye kadar eyleme devam edeceğiz. Çocuklarımızın arkasındayız. Oğlum, Muhsin, eğer sesimi duyuyorsan gel. Oradakilerin sana faydası yok. Yuvana, anne ve babana dön. Hepinize sesleniyorum. Sizi kandırmışlar götürmüşler, gelin, yuvanıza dönün. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Ailelerin bu kararlılığı, evlatlarına kavuşma umutlarını her geçen gün güçlendiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.