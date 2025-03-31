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Myanmar'da Depremler: 1 Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti, 15 Yaralı

Myanmar'da meydana gelen depremlerde 1 Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Affected citizens are receiving assistance from Chinese authorities.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 19:45
Myanmar'da Depremler: 1 Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti, 15 Yaralı

Myanmar'daki Şiddetli Depremler: Can Kaybı ve Yaralılar

Myanmar'da dün meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki deprem, ciddi can ve mal kaybına yol açtı. Depremler sonucunda bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Çin'in Myanmar Büyükelçiliği, gerçekleştirdiği açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, felakette hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ve diğer etkilenenlere gerekli yardım ve desteğin sağlandığı belirtildi.

Depremler Çevre Ülkelerde de Hissedildi

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında meydana gelen depremler, komşu Tayland ve Çin ülkelerinde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar Myanmar'da 2 bin 56, Tayland'da ise 17 can kaybı rapor edildi. Ancak Çin tarafında herhangi bir hayat kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Çin'in Yünnan ve Sıçuan eyaletlerinde de hissedilen depremler, sınırdaki Ruili şehrinde bazı konutlarda hasara yol açtı. Yetkililer, afetten etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor.

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