Nablus'ta İsrail Ateşi: Ahmed Abdulfettah Şehade (57) Hayatını Kaybetti

Nablus'a bağlı Urif sakinlerinden Ahmed Abdulfettah Şehade (57), El-Murabba kontrol noktasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü; Deyr Şeref'te 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 21:41
Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'a bağlı Urif kasabası sakinlerinden Ahmed Abdulfettah Şehade (57)'nin, kentin güneybatısındaki El-Murabba askeri kontrol noktasında İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Şehade'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filistin Kızılayı ise Nablus'un batısındaki Deyr Şeref kontrol noktasında üç Filistinlinin, İsrail askerlerinin darbetmesi sonucu yaralandığını bildirdi.

Haberde ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla paralel olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı

