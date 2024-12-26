DOLAR
35,15 0,23%
EURO
36,65 0,04%
ALTIN
2.980,19 -0,58%
BITCOIN
3.374.111,37 3,11%

Narin Güran Cinayeti Davasında Baba ve 4 Sanık Dinlendi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti davasında baba Arif Güran ve tutuklu sanıklar dinlendi. Savcı, ağırlaştırılmış hapis cezası talep etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:24
Narin Güran Cinayeti Davasında Baba ve 4 Sanık Dinlendi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi olayıyla ilgili baba Arif Güran ve tutuklu 4 sanık dinlendi. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı, sanıkların "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Baba Arif Güran’ın İfadesi

Mahkemede davaya müdahil olarak katılan baba Arif Güran, geçen duruşmada sorduğu delil ve hususlar hakkında bilgi verdi. Güran, "Kızımın saat 18.00'e kadar köyde olduğu kesin. Kızı gören biri varsa, 'hele gelsinler' deriz. 300 kişi var o köyde ama maalesef hiçbiri görmedi" dedi. Ayrıca, Dara-2 görüntülerinin çıkmadığını ve tüm suçlamaların kızıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Tutuklu Sanıkların İfadeleri

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, ilk duruşmada her şeyi anlattığını belirterek, "Narin'i ben öldürmedim. Onu ahırın arkasındaki pencereden içeri bıraktım" şeklinde savunma yaptı. Avukatların soruları üzerine ise, Narin'in cesedini aldığına ve bir taş koyduğuna dair ifadesini revize etti. "Keşke oradan cesedi almayı düşündüğüm gibi bir şey yapmasaydım" şeklinde konuştu.

Sanıkların Avukatlarından Gelen Sorular

Tutuklu sanık Yüksel Güran ve Enes Güran da duruşma sırasında kendilerine yöneltilen sorulara yanıt vererek, olayla ilgili hiçbir bilgileri olmadığını ifade etti. Cumhuriyet savcısı, her bir sanık için ceza indirimi uygulanmamasını talep etti.

İnsan Hakları Temsilcileri Duruşmada

Duruşmayı izleyenler arasında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Radiye Sezer Katırcıoğlu ve çeşitli siyasi partilerden milletvekilleri de yer aldı. Duruşmanın yanı sıra, Van'da kaybolup cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in babası ise adliye önünde basın mensuplarına kızının katledildiğini düşündüğünü belirtti.

Bu dava, sadece Narin Güran için değil, Türkiye'deki çocuk cinayetleri konusunda da bir kamuoyu tartışması yaratmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNAMA: Pakistan'ın Hava Saldırıları Afganistan'da Sivillerin Ölümüne Sebep Oldu
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nden Bilecik'te Stratejik İletişim Konferansı
3
Bakan Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Sante Plus Hastanesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
4
Mısır’ın Süveyş Kanalı Gelirleri Kızıldeniz Gerilimi Nedeniyle 7 Milyar Dolar Düştü
5
Azerbaycan Hava Yolları Uçağının Düşmesi: Rus Hava Savunma Sistemi İddiaları Doğrulandı
6
Hakkari'de Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı
7
Sakarya'da 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Yapıldı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!