Narin Güran Cinayeti Davasında Baba ve 4 Sanık Dinlendi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi olayıyla ilgili baba Arif Güran ve tutuklu 4 sanık dinlendi. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı, sanıkların "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Baba Arif Güran’ın İfadesi

Mahkemede davaya müdahil olarak katılan baba Arif Güran, geçen duruşmada sorduğu delil ve hususlar hakkında bilgi verdi. Güran, "Kızımın saat 18.00'e kadar köyde olduğu kesin. Kızı gören biri varsa, 'hele gelsinler' deriz. 300 kişi var o köyde ama maalesef hiçbiri görmedi" dedi. Ayrıca, Dara-2 görüntülerinin çıkmadığını ve tüm suçlamaların kızıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Tutuklu Sanıkların İfadeleri

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, ilk duruşmada her şeyi anlattığını belirterek, "Narin'i ben öldürmedim. Onu ahırın arkasındaki pencereden içeri bıraktım" şeklinde savunma yaptı. Avukatların soruları üzerine ise, Narin'in cesedini aldığına ve bir taş koyduğuna dair ifadesini revize etti. "Keşke oradan cesedi almayı düşündüğüm gibi bir şey yapmasaydım" şeklinde konuştu.

Sanıkların Avukatlarından Gelen Sorular

Tutuklu sanık Yüksel Güran ve Enes Güran da duruşma sırasında kendilerine yöneltilen sorulara yanıt vererek, olayla ilgili hiçbir bilgileri olmadığını ifade etti. Cumhuriyet savcısı, her bir sanık için ceza indirimi uygulanmamasını talep etti.

İnsan Hakları Temsilcileri Duruşmada

Duruşmayı izleyenler arasında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Radiye Sezer Katırcıoğlu ve çeşitli siyasi partilerden milletvekilleri de yer aldı. Duruşmanın yanı sıra, Van'da kaybolup cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in babası ise adliye önünde basın mensuplarına kızının katledildiğini düşündüğünü belirtti.

Bu dava, sadece Narin Güran için değil, Türkiye'deki çocuk cinayetleri konusunda da bir kamuoyu tartışması yaratmıştır.