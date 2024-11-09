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Narin Güran Cinayeti Davasında Savunmalar Yapılandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet davasında tutuklu sanıklar ve avukatları savunma yaptı; tartışmalara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 23:29
Narin Güran Cinayeti Davasında Savunmalar Yapılandı

Diyarbakır'daki Narin Güran Cinayet Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi ile ilgili davada, tutuklu sanıklar ve avukatları savunmalarını yaptı. Durum, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürülüyor.

Sanık Amca Salim Güran'ın İtirazı

Tutuklu sanıklardan amca Salim Güran, savunmasında, “Bir çocuğu 4 kişi evde öldürmüş diyorlar. Böyle şey mi olur? 8 yaşında bir melek çocuğumuzu neden öldürelim? Suçsuzum, beraatimi istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Avukatların İddiaları ve Maddi Gerçekler

Salim Güran'ın avukatı, maddi hakikatin ortaya çıkarılması için çaba içinde olduklarını belirtip, “Soruşturmanın gizliliğine rağmen en ince ayrıntısına kadar basında yer aldı. İddia makamı hangi senaryoya inanıyor?” dedi. Güran'ın avukatı, ayrıca, “Dosyanın en önemli delillerinden biri de Salim'in aracında çıkan sürüntü olan DNA kalıntısıdır.” yorumunu yaptı.

Nevzat Bahtiyar: “Ben de Suçluyum”

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise, “Ben de suçluyum, itiraz etmiyorum. Bana atılan iftiraları kabul etmiyorum.” şeklinde beyanat verdi. Bahtiyar'ın avukatı ise, mahkemede her şeyi itiraf ettiğini öne sürdü.

Anne Yüksel Güran'ın Duygusal Savunması

Tutuklu sanık Yüksel Güran, duruşmada, “Dünyada ve Türkiye'de en acılı annenin kendisi olduğunu” söyledi. Kızının katilini bulamayan bir anne olarak yaşadığı travmayı vurguladı.

Dar Alan Baz Çalışması Tartışmaları

Yüksel Güran'ın avukatı, “Dar alan baz çalışması denilen raporu kesinlikle kabul etmiyoruz. Yüksel Güran'ın iştirakten bu dosyada yer almasını gerektirecek bir delil yoktur.” ifadelerini kullandı. Dava, Enes Güran ve avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.

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